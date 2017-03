அதிமுக பெயர், கொடியையும் முடக்கி தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு!

அதிமுக உடைந்ததால் அக்கட்சியின் பெயர், கொடி, இரட்டை இலை சின்னம் அனைத்தையும் முடக்கி தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Election Commission on Wednesday has decided to freeze the AIADMK's two leaves election symbol, Party Name and Party flag, after the representatives from both Team Sasikala and Team OPS made their claim for it.