ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: பிரச்சாரம் செய்யும் 60 தலைவர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சலுகை

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு செல்லும் கட்சித் தலைவர்களுக்கான பயணச்செலவில் தேர்தல் ஆணையம் சலுகை அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 11:13 [IST]

English summary

By Election held in RK.Nagar constituecy on April 12th. The Electoral Commission has announced offers election campaign of the party leaders.