தமிழகமே எதிர்பார்க்கும் ஆர்கே நகர் தொகுதிக்கு மே மாதம் இடைத்தேர்தல்?

தமிழகமே எதிர்பார்த்திருக்கும் ஆர்கே நகர் தொகுதிக்கு மே மாதம் இடைத்தேர்தல் நடைபெறக் கூடும் என்கின்றன தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Election Commission will hold the RK Nagar By Election on May.