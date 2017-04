ஜெ.மெழுகு பொம்மை செய்ய என்ன செலவு ஆனது? தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியினர் பயன்படுத்திய ஜெயலலிதாவின் மெழுகு பொம்மைக்கு என்ன செலவு செய்யப்பட்டது என்பது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்தியது.

English summary

OPS team has used a wax model of Jayalalitha with coffin box for their campaign. Now EC has inquired about how much amount spent to that model.