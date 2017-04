இரட்டை இலை சின்னம்.. தினகரன், மதுசூதனனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் !

அதிமுக சின்னத்தை பயன்படுத்தியது தொடர்பாக ஆர்.கே.நகர் வேட்பாளர்கள் தினகரன், மதுசூதனன் ஆகியோருக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

English summary

Election Commission notice to Dinakaran and Madhusoodhanan over the issue of party sympol