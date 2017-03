ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல்: சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் இடமாற்றம்

சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜை தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக மாற்றி உத்தரவிட்டது. புதிய போலீஸ் கமிஷனராக கரன்சின்ஹா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 9:28 [IST]

The Election Commission of India (ECI) on Saturday ordered transfer of Chennai city police commissioner S George. The DMK ahead of the R K Nagar bypoll, requested the Election Commission to transfer the Chennai Police Commissioner.