வலைதள பக்கங்களில் இரட்டை இலை.. உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ள தினகரனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு

அதிமுக அம்மா கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதள பக்கங்களில் இரட்டை இலைச் சின்னத்தை பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என டிடிவி. தினகரனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Election commission orders TTV.Dinakaran to stop using double leaf symbol in the official page of their party.