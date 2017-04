ஜூலை மாதத்துக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த தயார்.. ஆனால்..: தேர்தல் ஆணையம்

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவின் பேரில் ஜூலை மாதத்துக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த தயாராக உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

State Election commission can conduct Civic polls of Tamil Nadu within July end. State EC's Secretary says in HC.