ஓபிஎஸ் அணியின் தேர்தல் அறிக்கை ரெடி… என்னென்ன முக்கிய அம்சம்?

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுகவின் ஓபிஎஸ் அணி தேர்தல் அறிக்கையை தயார் செய்து வருகிறது. அதன் முக்கிய அம்சங்களை முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Election manifesto will be ready soon for R K Nagar, said Mafoi Pandiarajan.