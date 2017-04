ஆர்கே நகரில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்த விவகாரம்:சோதனை அறிக்கையுடன் டெல்லி புறப்பபட்டார் விக்ரம் பத்ரா!

ஆர்கே நகரில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தது தொடர்பான சோதனை அறிக்கையுடன் சிறப்பு தேர்தல் அதிகாரி விக்ரம் பத்ரா டெல்லி புறப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Election officer Vikram Badra have gone to delhi with the report of Income tax raid on the issue of money for vote.