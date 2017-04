ஆர்கே நகரில் சோதனையிட்ட அதிகாரிகள்... எதிர்ப்புத் தெரிவித்த தினகரன் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ

ஆர்கே நகரில் தினகரனை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்ய வந்த சீர்காழி எம்.எல்.ஏ. பாரதியை தேர்தல் அதிகாரிகள் சோதனையிட்டதால், அவர் அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து காரில் விருட்டென பறந்துவிட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sirkali MLA Bharathi came RK nagar to support, Dinakaran. while he entering into Rk Nagar para military and election officials stopped his car and checked him. But he opposed and went on immediately.