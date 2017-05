கள்ளக் காதலில் ராணியாக வலம் வந்தவரை கட்டிபோட்டு சித்ரவதை செய்த எலக்ட்ரீஷியன் கைது

திருவண்ணாமலை பகுதியில் கள்ளக் காதலில் ராணியாக வலம் வந்தவரை கட்டி போட்டு சித்ரவதை செய்த எலக்ட்ரீஷியன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Thiruvannamalai Police arrest the Electrician over Illicit love issue.

