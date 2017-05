மின்வாரிய ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கி அநியாய பலி - வீடியோ

கிருஷ்ணகிரியில் பெய்த கனமழையால் மின் வயர்கள் அறுந்துவிழுந்தன. அவற்றை சரிசெய்துகொண்டிருந்த போது மின்வாரியத்துறை ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கி பலியானார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Krishnagiri yesterday heavy rainfall and wire got cut due to heavy air blown. When Electricity board employee repairing it, he got electric shock and died there itself.