எம்எல்ஏக்கள் தங்கியுள்ள ரிசார்ட்டில் மின்சாரம் துண்டிப்பு... போலீஸ் அதிரடி

எம்எல்ஏக்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Electricity power disconnected in the Koovathoor resort where MLAs and Sasikala staying. MLAs are not coming out of the resort. So police has taken this action.