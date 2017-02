ஏப்ரல் 1 முதல் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகள் நிச்சயம்.. அமைச்சர் காமராஜ் அறிவிப்பு

வரும் ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகள் வழங்குவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

From April 1, fast action will be taken to issue New Electronic cards in TN, says minister