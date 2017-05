ஊருக்குள் நுழைந்த யானைக் கூட்டம்... போராடி காட்டுக்குள் அனுப்பி வைத்த வனத்துறையினர்: வீடியோ

ஓசூருக்கு அருகில் உள்ள கூடூர்பள்ளம் வனப்பகுதியில் இருந்து யானைகள் கிராமத்துக்குள் நுழைந்து பயிர்களை நாசம் செய்தன. வனத்துறை அதிகாரிகள் 20 நாட்களாகப் போராடி அந்த யானைக் கூட்டத்தை காட்டுக்குள் அனுப்பி வை

English summary

Elephants came into nearby villages and troubled people. After 20 days of hard work forest department officials sent elephants into forest.