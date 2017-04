மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களுக்கு மாற்று வேலை கொடுங்கள்… ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி நெடுஞ்சாலைகளில் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களுக்கு மாற்று வேலை வழங்க வேண்டும் என்று டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Employment should be given to closed Tasmac staffs, said PMK leader Dr. Ramadoss.