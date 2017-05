இந்தியை படிக்கச் சொல்லுங்க.. ஆனால் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது.. மத்திய அரசு

இந்தி மொழி கற்பித்தலை மாநில அரசுகள் ஊக்குவிக்க வேண்டும், கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 23:46 [IST]

English summary

The meeting, chaired by Minister of State for HRD Mahendra Nath Pandey, deliberated upon various ways to ensure progressive use of the language.