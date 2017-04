நாடு முழுவதும் ஷெல் நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி ரெய்டு!

நாடு முழுவதும் ஷெல் நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Enforcement Officials Raiding in Shell Company today With more than 300 locations across the country, The authorities examined about illegal transaction had taken place.