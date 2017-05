குடல் கூட சீக்கிரம் சுத்தமாய்ரும். எண்ணூர் கடல் சுத்தமாக 10 வருஷமாகுமாம்... ஷாக் ரிப்போர்ட்!

எண்ணூர் கடலில் கலந்துள்ள கச்சா எண்ணெய் முற்றிலும் சரியாக 10 ஆண்டுகள்ஆகும என்று தேசிய கடல்நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மத்திய அரசுக்கு தாக்கல் செய்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

NCSCM report to environment ministry says that the high zone affected ennore and marina area resuming fish production