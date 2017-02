வாளி போய்.. சுடு நீர் .. எண்ணூர் எண்ணெய் படலம் சுடுதண்ணீர் ஊற்றி அகற்றம்… மீண்டும் தொடங்கியது பணி

அகற்றப்படாமல் எண்ணூர் கடற்பகுதியில் உள்ள பாறைகளில் படிந்திருந்திருக்கும் எண்ணெய் படலம் சுடுநீர் ஊற்றி அகற்றப்பட்டு வருகிறது. 4 நவீன கருவிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Ennore oil spills cleanup has started again near Ennore Port today.