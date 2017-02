கடலூர்,புதுச்சேரி வரை பரவிய எண்ணூர் கச்சா எண்ணெய்.. மீனவர்கள் கடும் பாதிப்பு

எண்ணூர் துறைமுகம் அருகில் இரண்டு கப்பல்கள் மோதி கொட்டிய கச்சா எண்ணெய் கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரி வரை பரவியுள்ளது. இதனால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The oil spill from two ships that collided near the Ennore Port spread along Cuddalore and Puducherry shoreline.