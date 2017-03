கச்சா எண்ணெய் கொட்டிய எண்ணூர் கடலில் மீன்பிடிக்க, குளிக்க தடை!

எண்ணூர் கடற்கரையில் இரு கப்பல்கள் மோதியதில் கச்சா எண்ணெய் கொட்டப்பட்டதால் அந்த கடற்பகுதியானது மீன் பிடிக்க தகுதியில்லாததாக தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The crude oil which was mixed in Ennore coastal area is not eligible for Fishing and bathing, says TN Environment Department.