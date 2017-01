விவசாயிகளின் எதிர்காலம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என உறுதியேற்போம்: வேல்முருகன்

தமிழர் வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன், புத்தாண்டிலாவது விவசாயிகளின் எதிர்காலம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என உறுதியேற்போம் என புத்தாண்டு வாழ்த்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilar vazhvurimai party leader Velmurugan, greets for new year. He says that in this new year we have to ensure that the farmers future. And he says that economic crisis should leave in this new year.