நீட் தேர்வு விலக்கு, வறட்சி, வர்தா புயல் நிவாரணம்..மோடியிடம் எடப்பாடி வைத்த 3 கோரிக்கைகள்

நீட் தேர்வு, வார்தா புயல் நிவாரணம், வறட்சி நிவாரணம் குறித்து பிரதமர் மோடியை டெல்லியில் சந்தித்து நேரில் கோரிக்கை வைத்த பின்னர் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 27, 2017, 19:30 [IST]

English summary

Chief Minister Edapadi Palanisami demanded PM Modi to exempt NEET exam from Tamil Nadu and other demands.