பகல்கனவு காணாம பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க ஓ.பிஎஸ் !... திருப்பூர் எம்எல்ஏ குணசேகரன் தடாலடி

ஓ.பன்னீர்செல்வம்அணியினர் பகல்கனவு காணாமல் பேச்சுவார்த்தைக்கு வர வேண்டும் என்று திருப்பூர்தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ குணசேகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 11:24 [IST]

English summary

EPS supporting MLA Gunasekaran told that if two factions merge only general body meeting will commence to discuss about sasikala expell from party