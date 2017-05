பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து ஈபிஎஸ் அணியினர் எங்களை காலி செய்ய பார்க்கிறார்கள்.. மதுசூதனன் திடுக்!

ஈபிஎஸ் அணியினர் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து தங்களை காலி செய்யப் பார்ப்பதாக ஓபிஎஸ் அணியின் மதுசூதனன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

OPS team Madhusudhanan has accused the EPS team calling for talk and want to destroy the team. He also requested ministers Jayakumar and Dindigul Srinivasan to leave the party.