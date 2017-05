எப்போது எந்த தேர்தல் வந்தாலும் எடப்பாடி அணியினர் டெபாசிட் இழப்பார்கள்.. ஓபிஎஸ் ஆவேசம்!

எப்போது எந்த தேர்தல் வந்தாலும் எடப்பாடி அணியினர் டெபாசிட் இழப்பார்கள் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

O.Pannirselvam said that the EPS team will lose their deposits when election comes. O.Pannirselvam said that the biggest betrayal of Jayalalithaa is that they have not fulfilled our 2 demands.