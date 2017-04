நீட் தேர்வு மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் பெற்றுத்தாருங்கள் - மோடிக்கு முதல்வர் மீண்டும் கடிதம்

தமிழக அரசின் 2 நீட் மசோதாக்களுக்கு குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்றுத்தரவேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீண்டும் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

Chief Minister Edappadi K Palaniswami on wednesday requested Prime Minister Narendra Modi to expedite the process for getting Presidential assent for the two Bills unanimously passed by Tamil Nadu Assembly to exclude the State from NEET examination.