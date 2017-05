ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தடம் புரண்டு விபத்து.. பெரும் உயிர் சேதம் தவிர்ப்பு

அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்காடு விரைவு ரயிலின் மூன்று பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது.

erode-Chennai Yercaud Express train derailed at arakkonam

