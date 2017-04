ஈரோட்டில் மூவாயிரம் ஜவுளிக் கடைகள் அடைப்பு... மத்திய அரசுக்கு எதிராகப் போராட்டம்!

மத்திய அரசு, பருத்தி நூலின் விலையை 30 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமாக உயர்த்திவிட்டது. அதனால், அரசின் காட்டன் கார்ப்பரேஷனே பருத்தி நூலை அதிக அளவில் விறக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, ஈரோடு ஜவுளிக்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Erode cotton cloth shop owners conducted one day shut down protest. This protest was conducted as the central government hiked 30% price for cotton threads and it affects the business of cotton thread products.