ஓ.பி.எஸ் அணிக்கு மாறினார் ஈரோடு மேயர் மல்லிகா பரமசிவம்

முதல்வர் ஓபிஎஸ் அணிக்கு ஈரோடு மேயர் மல்லிகா பரமசிவம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Erode mayor Mallika supports OPS. Today She met OPS in his home and conveyed her support.