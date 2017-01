இதை அடக்கும் "தில்" யாருக்கு உண்டு.. குழந்தையும் "போர்க்களத்தில்"!

ஜல்லிக்கட்டு போர்க்களத்தில் பிறந்த 2 மாதமே ஆன கைக்குழந்தையுடன் அதன் பெற்றோர் வந்திருந்தது அனைவரையும் நெகிழ வைப்பதாக அமைந்தது.

Even our Tamil new born won't give up !!! #JusticeforJallikattu #JallikattuSlogans #SaveOurCultureJALLIKATTU #தமிழன்டா #Jallikattuprotest pic.twitter.com/RhE35AmgcT

English summary

A young couple was holding their 2 month old baby in the Jallikattu protest in Chennai.