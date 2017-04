எடப்பாடியே வாயைத் திறக்காமல் இருக்கிறார்.. மோடியை சொல்லி என்ன புண்ணியம்.. விவசாயிகள் விரக்தி!

தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் நடத்தி வரும் போராட்டம் குறித்து இதுவரை தமிழக முதல்வரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி வாயே திறக்காமல் இருப்பது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 12:10 [IST]

English summary

Even Tamilnadu government not talking about farmers protest in Delhi. Tamilnadu governments stands on farmers issue is giving shock to the Tamils.