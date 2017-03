இந்தியாவிலேயே யாரும் வெளியிடாத தேர்தல் அறிக்கையை நாளை வெளியிட உள்ளோம்: மாஃபா பாண்டியராஜன்

இந்தியாவிலேயே யாரும் வெளியிடாத தேர்தல் அறிக்கைகள் அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா கட்சி சார்பில் நாளை வெளியிடப்படும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Ex Minister Mafoi Pandiarajan says, OPS team will release election manifesto tomorrow. It will be different from others. No one in India ever release manifesto in the past.