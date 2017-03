ஜெயலலிதா சமாதியில் சசிகலா ஓங்கி அடித்தது ஏன்? - பி.எச் பாண்டியன்

சசிகலா பெங்களூரு சிறைக்கு சென்ற போது அவரது சமாதியில் ஓங்கி அடித்தது ஏன் என்று முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச். பாண்டியன் கேட்டுள்ளார்.

English summary

PH Pandian told that Every criminal leaves a trace. Analyse phone calls in call details during the month that 'Amma'was hospitalised