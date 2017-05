திருச்சி சிறையில் பெண், ஆண் கைதிகளுக்கு தினமும் நிர்வாண சோதனை...நெடுவாசல் மாணவி திடுக் புகார்

திருச்சி சிறையில் தினமும் பெண் மற்றும் ஆண் கைதிகள் நிர்வாண சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுத்தப்பட்டு துன்புறுத்தப்படுவதாக ஜாமீனில் வெளிவந்த மாணவி வளர்மதி புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Every day Naked Trial Happens in Trichy prison, says Neduvasal protest Girl Valarmathi. She is a journalism student. She said, that she was beaten up by TN police.