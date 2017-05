ஒரு வருஷமா என்ன செஞ்சீங்க.. சாதனைகளை பட்டியல் போடுங்க.. தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பொளேர்!

ஓராண்டில் தமிழக அமைச்சர்கள் தாங்கள் செய்த சாதனைகளை பட்டியலிட வேண்டும் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

In the year, AIADMK has broken in two, says Tamilnadu BJP leader Tamilisai Soundararajan. And She has urged that every minister has to release their record list.