அதிமுகவை காப்பாற்ற தியாகம் செய்யத்தான் வேண்டும்.. ஆர். பி. உதயகுமார் தடாலடி

அதிமுகவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொருவரும் தியாகம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஆர். பி. உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Everyone should sacrifice for ADMK and its two leaves symbol, said minister Udhayakumar.