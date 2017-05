திருநாவுக்கரசர் எப்படி சசிகலா கணவர் நடராஜனை சந்திக்கலாம்? சீறும் ஈ.வி.கே.எஸ் !

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்கும் திருநாவுக்கரசர் செயல்பாடு சரியில்லை. இன்னும் வேகமாக செயல்பட வேண்டும் என்று ஈவிகேஸ் இளங்கோவன் கூறியுள்ளார்.

Tamil Nadu Congress Committee former leader EVKS Elangovan Criticism about Thirunavukarasar

