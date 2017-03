சோனியாவை விமர்சித்த ஹெச். ராஜாவின் கொடும்பாவியை எரியுங்கள் - ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்

சோனியா காந்தியை விமர்சித்த ஹெச். ராஜாவின் கொடும்பாவியை காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மாநிலம் முழுவதும் எரிப்பார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

EVKS Elangovan has condemned H Raja over his comments on Sonia Gandhi.