ஜெ. சமாதியிலேயே இந்த அடி.. உயிரோடு இருந்தபோது எப்படி அடித்திருப்பார்கள்.. இளங்கோவன்

ஜெயலலிதாவின் சமாதியிலேயே இந்த அடி அடித்தவர்கள் உயிரோடு இருந்தபோது எப்படி அடித்திருப்பார்கள் என ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் கேட்டுள்ளார்.

English summary

Former TNCC president EVKS Elangovan has ridiculed Sasikala's vow at Jayallaitha's samathi and asked the people to be very careful with this kind of people.