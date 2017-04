ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனை ஏர்வாடிக்கு அனுப்புங்க - புதுவை பாஜக கொந்தளிப்பு - வீடியோ

புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியை கீழ்ப்பாக்கத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ஈவிகேஸ் இளங்கோவன் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வழக்குத் தொட

English summary

TN congress ex.leader EVKS Elangovan told to admit Lt. Governor kiran bedi in Kilpauk mental hospital. Because of his controversial comment Pudhuvai Bjp, gave a complaint on him in police station.