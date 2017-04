நாவடக்கம் இல்லாமல் பேசுகிறார் எச்.ராஜா... சொல்றது யாருன்னு பாருங்க மக்களே!

எச்.ராஜா நாவடக்கம் இல்லாமல் பேசுவதாக தமிழக முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் ஈவிகேஎஸ்.இளங்கோவன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

EVKS Elangovan urges H.Raja should hold his toung. If he talk like this he can not roam in Tamilnadu EVKS Elangovan warns.