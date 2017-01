அசத்துகிறார் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்.. மனதார பாராட்டிய ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்

முதல்வராகப் பதவியேற்றது முதலே சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் என்று ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பாராட்டியுள்ளார்.

English summary

Former TNCC president EVKS Ilangovan has hailed Chief Minister O Panneerselvam for his efficiency and talen in governing the state govt.