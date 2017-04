மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மோடிக்குத்தான் சப்போர்ட் பண்ணுமா?

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரகளால் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் துணைபோக முடியாது. தேர்தலில் ஒரு கட்சி வெல்லும் போது தோற்றக் கட்சி இப்படி பேசுவது வாக்குச் சீட்டு இருந்த காலத்திலேயே இருந்துள்ளது.

English summary

EVM does not make mistake. Defeated parties in the elections have to work hard to win.