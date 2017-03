ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: ஓபிஎஸ் அதிமுக வேட்பாளராக மாஜி டிஜிபி திலகவதி?

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் ஓபிஎஸ் அதிமுக வேட்பாளராக மாஜி டிஜிபி திலகவதி நிறுத்தப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Team OPS is likely to field Ex DGP Thilagavathi in the R.K. Nagar byelection.