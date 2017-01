பன்னீர்செல்வம் முதல்வராக இருக்கும் வரைதான் அதிமுக ஆட்சி தொடரும்.. கே.என்.நேரு பரபரப்பு பேச்சு

தமிழக அரசை மத்திய அரசு வழக்கு போடுவதாக மிரட்டிதான் பல திட்டங்களை ஏற்க வைத்திருக்கிறது. பன்னீர் செல்வம் முதல்வராக இருந்தால்தான் ஆட்சி இருக்கும் என்றும் மிரட்டியுள்ளது என்றார் கே.என்.நேரு.

English summary

Ex minister K.N.Nehru slams AIADMK government for accepting all the union gvt shemes.