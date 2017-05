சசி சொன்னபடி ஆடுனா தமிழக சட்டசபைக்கு முன்கூட்டியே தேர்தல்தான் வரும்: கே.பி.முனுசாமி காட்டம்

சசிகலாவின் எண்ணப்படிதான் இப்போது தமிழக அரசு இயங்குகிறது என்றால், சட்டசபைத் தேர்தல் முன்கூட்டியே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன என்று கே.பி.முனுசாமி கூறியுள்ளார்.

English summary

Ex.Minister K.P.Munusamy said in press meeting at krishnagiri ,Tamil Nadu Assembly election might come soon.