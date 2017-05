தலைவர பார்க்கத்தானே வந்திருக்கேன்...பத்திரிக்கையார்களிடம் கடிந்த மு.க.அழகிரி!

திமுக கட்சிப் பணிகள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர் மு.க.அழகிரி தாம் கட்சியில் இல்லாத போது அது குறித்து கருத்து கூற முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

M.K.Azhagiri denies to reply on how dmk is functioning in the state and told that he is not in the party to comment on it.